Tronsøskolen følger produktionsskolens eksempel og bliver røgfri

Flere bliver røgfri

Tronsøskolen er ikke den første skole i Grindsted, der har besluttet, at det skal være helt forbi med at ryge. Fra 1. august er det også forbudt for alle - både elever og lærere - på Grindsted Produktionsskole at tænde en smøg i skole-/arbejdstiden.



Også de mange ansatte i Billund Kommune skal snart forberede sig på at skodde smøgerne. Fra 1. marts 2020 er det forbudt for kommunens ansatte at ryge fra det øjeblik, de møder ind om morgenen, til de om eftermiddagen igen har fri.