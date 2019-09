Tronsøskolen får 3,5 mio. kroner af Nordeafonden: - Kom på kostskole og snus til de praktiske fag

Tronsøskolen og andre Frie Fagskoler har fået 3,5. mio. kroner af Nordeafonden. Målet er at inspirere folkeskolen til mere praksisnær undervisning og give eleverne mulighed for at komme på nogle dages kostskole for at snuse til praktiske fag.

Grindsted: Den Frie Fagskole Tronsøskolen skal stå i spidsen for et projekt, der skal give flere unge smag for at vælge en praktisk uddannelse. Nordeafonden støtter projektet, der løber over tre år, med 3,5 millioner kroner.

- Det er en kæmpe anerkendelse af vores skoleform, lyder det fra Toni Hessner, glad forstander i Grindsted og formand for foreningen Frie Fagskoler.

Projektet "Prøv før du vælger - Nye veje til erhvervsuddannelse" har til formål, at Frie Fagskoler i samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder udvikler praktiske forløb i form af kostskole-camps. Hver camp vil have en varighed på to-frem og er primært henvendt til unge i 7. - 9.-klasse i folkeskolen, som får mulighed for at afprøve et eller flere håndværksfag indenfor en branche i et kostskolemiljø.

- Vi har mange spændende forløb, som kan gøre de unge mere kloge på, hvad de gerne vil i livet. Nogle opdager, at det kan være spændende at tage en håndværksmæssig uddannelse, som de så altid kan bygge oven på senere hen, siger Toni Hessner.