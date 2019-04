Tronsø: Tronsø Esport Racing er digital motorsport på Tronsø Efterskole og bliver en mulighed for eleverne allerede fra august 2019.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra efterskolen.

- E-sport eller gaming er i rivende udvikling og med digital motorsport er der her en niche, som vi forventer os rigtig meget af. Eleverne med interesse for race vil med det professionelle digitale set up på TronsøSkolen få nogle fantastiske rammer at udvikle sig under - både personligt, fagligt og socialt. Vi ser med spænding frem til, hvad initiativet kan kaste af sig af interesserede elever, udtaler forstander Toni Hessner.

På verdensplan er der en milliard brugere, og der omsættes i præmiepenge for 18,5 milliarder USD om året.