Troels og Anni stiller ministeren spørgsmål i sag om familiesammenføringer

- Ministeren ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag, men han er enig i, at sagsbehandlingstider og svartider ikke må trække ud, og det er noget vi vil være opmærksomme på, fordi borgerne selvfølgelig skal kunne få de svar, de søger inden for en rimelig tidsramme, skriver Troels Ravn i en mail.

Billund/Grindsted: Troels Ravn (S) og Anni Matthiesen (V) har begge fulgt op på sagerne om unge, danske mænd, der afventer familiesammenføring med deres ægtefæller fra henholdsvis Canada og USA, som JydskeVestkysten skrev om for en uge siden. Begge lokale borgere har således fået afslag med afsæt i 24-årsreglen og forsøger nu af anden vej at finde ud af, hvordan de kan skabe sig et liv sammen med deres koner.

Er ministeren enig i, at det er en utilsigtet konsekvens, at 24-årsreglen forhindrer unge danskere i at rejse ud i en international verden og vende hjem med deres livs kærlighed, og er ministeren i den forbindelse enig i, at det vil være hensigtsmæssigt, at indføre en mulighed for individuel samtale, således utilsigtede konsekvenser af 24-årsreglen kan undgås?

- Vi kan risikere aldrig at se dem igen, så jeg vil gerne i dialog med ministeren om, at der kommer en bedre service på området og om, hvorvidt der kan være en mulighed for unge danskere med ægtefæller at få ophold i landet.

- Det er ikke tilfredsstillende, at man ikke engang kan få et svar, når folk spørger om hjælp, siger Anni Matthiesen, der helst ikke vil sende danske, efterspurgte unge til for eksempel Flensborg.

- Jeg er ikke for en lempelse af 24-årsreglen, men vi skal sikre os, at de borgere, der henvender sig for at få hjælp, kan få den service, de kar krav på, siger Anni Matthiesen, der har været helt nede i detaljerne i Schmahl-familiens sag.

- Jeg har stillet dette spørgsmål, fordi jeg gerne vil finde ud af, hvordan vi kan sikre os, at et serviceorgan som SIRI fungerer hensigtsmæssig. Én vej kunne være en samtale, hvor man uddyber sin ansøgning, siger Anni Matthiesen, der ønsker at finde ud af, hvor ministeren i den socialdemokratiske regering står i problematikken.

Hun har spurgt, om ministeren er enig i, at det er en utilsigtet konsekvens, at 24-årsreglen forhindrer unge danskere i at rejse ud i en international verden og vende hjem med deres livs kærlighed. Dertil spørger hun, om det ikke ville være hensigtsmæssigt at indføre en mulighed for individuel samtale med ansøgerne, så 24-årsreglen ikke rammer de forkerte.

Behandlet værre end kriminelle

Andreas Steenberg, udlændingeordfører (R), er voldsomt imod de regler, som danske statsborgere møder, når de vil have deres udenlandske ægtefælle fra et ikke-europæisk land til Danmark.

- Reglerne er ekstremt kringlede, og man er overladt fuldstændig til sig selv. Begår man en fejl, får man afslag og må søge igen. For mig at se, bliver danske statsborgere med en udenlandsk ægtefælle på mange måder behandlet værre end kriminelle, siger Andreas Steenberg.

For ham at se, burde man sagtens kunne åbne for, at danskere kan bo med deres ægtefæller i Danmark - uden også at åbne for alle andre.

- Som det er nu, ligner det, at man vil have folk til at flytte herfra eller skilles, fordi systemet er umuligt, siger Andreas Steenberg.