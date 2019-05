Troels og Anni slås om friskolernes fremtid

Troels Ravn (S) og Anni Matthiesen (S), der begge kæmper om stemmerne i Billund Kommune, er meget uenige om, hvilke forhold friskolerne skal have efter et valg.

- Hvis S vil tilføre flere penge til folkeskolen, er vi klar til at kigge på, hvordan vi får løftet folkeskolen uden at ramme privatskolerne. Det ville klæde Socialdemokratiet at lægge forslaget til side, og hvis de så sidder på undervisningsministeriet efter valget, kan de indkalde til drøftelser. Det her giver bare uro på friskolerne og hos forældre, siger Anni Matthiesen (V).

Som avisen skrev tirsdag, står de tre friskoler i kommunen til at miste 1,8 millioner kroner i statstilskud, hvis Socialdemokratiets forslag om at sætte tilskudsprocenten ned fra 76 til 71 bliver til virkelighed. I artiklen argumenterer Troels Ravn for, at pengene i stedet skal bruges på folkeskolerne.

Billund Kommune: Selvom de to nuværende lokale folketingsmedlemmer og -kandidater Troels Ravn (S) og Anni Matthiesen (V) er enige om mange ting for fremtiden i Billund Kommune, gælder det bestemt ikke debatten om friskoler kontra folkeskoler.

Både S og V: Selvmodsigende

Troels Ravn er glad for halvdelen af den udmelding:

- Det er rart, hvis Venstre er klar til at droppe deres besparelser på folkeskolerne. Det har været svært at forstå den prioritering, at man har sparet på folkeskolerne, samtidig med at man har givet dem flere opgaver, såsom inklusion. Så det er et fornuftigt skridt. Det har vi været klar til at imødekomme i lang tid.

Uenigheden om friskolerne fortsætter dog.

Socialdemokratiet fastholder, at der foregår en overbetaling af friskolerne - især i byerne, hvor nogle skoler ifølge partiet skaber store overskud. Men at Socialdemokratiet vil sætte forældrebetalingen op for nogle friskoler og samtidig argumenterer for, at friskolerne skal være for alle, er selvmodsigende, mener Venstre.

- Det vil ikke give en blandet elevsammensætning. Så vil det nemlig kun være de rigeste, der har råd til at gå på privatskole. Det pudsige er, at S sidste år udtrykte et ønske om at få elevtallet på privatskoler ned på 10 procent fra de nuværende godt 17 procent på landsplan uden at kunne sige hvordan. Nu kommer de så med dette forslag, der bare skal udsulte privatskolerne, siger Anni Matthiesen (V).

- Det, der har været selvmodsigende, er da, at Venstre i en periode, hvor de har sparet på alt, har givet friskolerne bedre økonomiske vilkår, lyder svaret fra Troels Ravn.