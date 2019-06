Troels Ravn genvælges med forstærket mandat

Billund Kommune: Troels Ravn skal også i den kommende valgperiode tale Billund Kommune og Vejenkredsens sag på Christiansborg for Socialdemokratiet.

Ved folketingsvalget i 2015 røg Troels Ravn egentlig ud, men han kom ind igen et halvt år efter som afløser for Bjarne Corydon, der forlod Folketinget.

Denne gang har Troels Ravn klaret sagen på egen - og forstyrket - hånd. Han trækker således samlet set 7.135 stemmer i Sydjyllands Storkreds - en fremgang på over 1200 stemmer - og bliver nummer 4 på Socialdemokratiets liste i storkredsen.

- Mange har villet det her, og det er helt klart et resultat af et holdspil. Jeg tolker også mandatet sådan, at vi er blevet belønnet for at være tæt på. Jeg tror, der er blevet lagt mærke til, at jeg løfter sager fra området: For eksempel ambulancedækningen, Grindsted-forureningen og uddannelsesinstitutionernes problemer med omprioriteringsbidraget. For egentlig havde jeg langt større ordførerskaber fra 2011-2015 på Christianborg, end jeg har haft i denne valgperiode, så jeg tror, det er arbejdet med at binde Billund og Vejen kommuner sammen med Christiansborg, jeg er blevet belønnet for, siger Troels Ravn om sin fremgang.