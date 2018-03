Trods sløjt regnskab: Lego fik overskud på 7,8 milliarder

Tiden med massiv og nærmest uendelig fremgang er slut for Lego. Omsætningen faldt i 2017 med otte procent. Virksomheden leverer dog stadig et milliardoverskud.

- 2017 var et udfordrende år, og vi er ikke tilfredse med det finansielle resultat. Vi fik dog en god afslutning på året. I december øgede vi forbrugersalget på syv af vores største markeder, og vi har startet 2018 med varelagre på et sundere niveau, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Billund-virksomheden kom ud af det forgangne år med et overskud på 7,8 milliarder efter skat mod 9,4 milliarder i 2016. Omsætningen faldt med otte procent til 35 milliarder kroner. I 2016 blev der omsat for 37,9 milliarder kroner.

Bedre udgangspunkt

Allerede i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i efteråret stod det klart, at den kæmpe vækst, som nærmest syntes uendelig, var ved at nå toppen. Lego iværksatte samtidig en kæmpe spareplan, hvor 1200 stillinger på verdensplan skulle nedlægges. Heraf skulle 500-600 stillinger forsvinde fra Billund. Et initiativ, der endnu ikke er slået igennem i regnskabet, men som ifølge ledelsen forhåbentlig kommer til det.

Forventningerne til 2018 er i første omgang stabilitet, og på længere sigt er håbet, at det igen kan lade sig gøre at vækste.

- Vi tog hul på 2018 med et bedre udgangspunkt, og det kommende år er det målet at stabilisere forretningen gennem en fortsat investering i fantastiske produkter, global markedsføring og en forbedret drift. Men der er ingen her-og-nu løsninger, og det kommer til at tage tid, før vi opnår stabil vækst, siger Niels B. Christiansen via pressemeddelelsen.