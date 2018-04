Trods mere stress: Færre unge vælger psykologhjælp og flere gennemfører uddannelsen

Grindsted: Sidste skoleår valgte cirka 30 unge i Campus Grindsted at tage imod tilbuddet om psykologhjælp. Det tal er ifølge campusformand Jesper Dahlmann "usædvanligt lavt", idet 50-60 unge normalt får en henvisning til samtaler med en psykolog.

Campus Grindsted har siden 2009 haft en aftale med psykologerne i Billund Kommunes PPS og bruger hvert år 250.000-300.000 kroner, så unge med behov kan få en snak med en anden voksen end ens lærer, forældre eller andre.

- Vi ved ikke, hvorfor tallet er faldet så drastisk, for vi er ikke blevet mere restriktive med at visitere til de samtaler. Vi har talt om, at det kan hænge sammen med, at Headspace er der med et tilbud om en at tale med, men vi ved det ikke, for Headspace registrerer jo ikke deres brugere, siger han.

Trods det faktum, at flere og flere unge på landsplan og også i Billund Kommune ifølge den nye sundhedsprofil har det mentalt svært, og færre bruger psykologrådgivningen, så er frafaldet fra ungdomsuddannelserne i Campus Grindsted fortsat meget lavt.