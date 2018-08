Trekantområdets Festuge blev åbnet i Billund med gadeteater og børneoptog

Mange mennesker fulgte med - for at se deres børn og børnebørn gå med i forestillingen, som hverken havde scenekant eller tilskuerpladser.

Billund: Lidt af en koordineringsopgave med at fragte børn fra ét sted til et andet i god ro og orden blandede sig med kropsudtryk fra professionelle performere. Lego Houses trapper var omdannet til en scene til åbningen af Trekantområdets Festuge og de internationale børnekulturdage fredag over middag. Det hele begyndte på de gule trapper akkompagneret af lyde som barnegråd, musik og ringetoner, hvorefter forestillingen gik videre til de blå trapper og til sidst endte på plænen bag Billund Centret.

Det gode sted

Gunhild og Hans Erik Sørensen var kommet for at se deres børnebørn, og senere havde de planlagt at skulle ud og spise i byen.

- Det har vi gjort i de seneste to år. Det er bare os to, og så støder vi til nogle venner senere, forklarede Gunhild Sørensen, der glæder sig over de mange tiltag for børn i byen - så computerne bliver mindre interessante, men hun var skuffet over, at der ikke var flere, der var mødt op.

- Her kunne være mange flere. Det er mest forældre, bedsteforældre og lærere.

Også familien Kristensen fra Billund så med, fordi deres ældste datter på seks år var med i optoget. Lillebror Philip på halvandet så med fra klapvognen. Familien flyttede til Billund fra en lejlighed i Brædstrup for to et halvt år siden.

- Mest fordi det lød som et godt sted for børn, og fordi vi gerne ville finde et sted, hvor vi kan bo i mange år, og hvor der er trygge veje at færdes på for børnene, sagde Louise Kristensen, der arbejder i Lalandia. Hendes mand, Kristoffer, uddanner kloakmestre i Horsens.

- Men det er ok at skulle køre, når man både er glad for sit arbejde, og for det sted, hvor man bor, lød det fra Kristoffer, der oprindeligt kommer fra Ringkøbing, mens Louise er fra København. Derfor har de heller ingen familie i Billund.