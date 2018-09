Tre voldsomme uheld på under et år: Lokale bilister råber på hjælp

Grindsted: Krydset Kærbækvej-Morsbøl Skolevej ved Grindsted ligner noget, man lige kan smutte over i en hastig vending, men det er en rigtig dårlig idé. Det fik både Brian Petersen, 53, og Erik Neergaard Jessen bekræftet fredag aften. Brian Petersen kørte mod Grindsted klokken 17.30, da han kunne se, at der var masser af biler ved krydset. Han stoppede og fandt Erik Neergaard Jessen midt i krydset, konfus og med en hudafskrabning i panden. Han slap dog med forskrækkelsen og et ophold på sygehuset til observation.

De råder nu begge to til handling, for de har begge adskillige erfaringer med, at der er et rigtig dårligt udsyn i krydset, at bilisterne kører rigtig stærkt igennem, og at mange ikke overholder den ubetingede vigepligt, og dertil generer træer og modlys også rigtig meget.

Erik Neergaard Jessen betragter krydset som det farligste, han kender, og han er derfor meget forsigtig. I fredags gjorde han, som han plejede på turen fra Kvie til Grindsted. Han sænkede farten et godt stykke før krydset og kiggede undervejs igen og igen til begge sider. Da han trillede ud i krydset med 20-30 km i timen, blev han ramt af en anden bil. Han blev ramt i forenden og blev svunget 180 grader rundt.

- Jeg nåede ikke at se noget. Jeg ved, at jeg overtrådte min vigepligt, men det kunne også være sket, hvis jeg havde holdt stille, siger Erik Neergaard Jessen, der forklarer, at det gode udsyn først fås, når man kører langt udover hajtænderne.