Tre tyve snuppet på fersk gerning

Grindsted: Tre mænd blev natten mellem lørdag og søndag snuppet af politiet, mens de var i fuld gang med at begå indbrud på et værksted i Grindsted.

Værkstedet, der ligger på Industrivej, har tidligere haft besøg af ubudne gæster, men da der lørdag nat omkring klokken 2.30 igen var uønsket aktivitet på stedet, blev det opdaget af ejeren, som hurtigt greb telefonen og kontaktede ordensmagten. Det viste sig at være en særdeles god idé.

- Man får kontakt til politiet, og vi er meget hurtigt fremme med en hundevogn. Det lykkedes de firbenede at få opsnuset to personer, og en tredje bliver efterfølgende anholdt på et stisystem i området, fortæller politikommissær Brian Christiansen fra Sydøstjyllands Politi.

De tre mænd, som var i færd med at begå indbruddet, er to mænd på henholdsvis 23 og 50 år fra Give samt en mand på 27 år fra Grindsted. De blev alle afhørt og sigtet for deres natteudflugt, hvorefter de blev løsladt.