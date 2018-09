Tre skoler får flere lærerhænder til mere alsidig skoledag

Vorbasse Skole, Sdr. Omme Skole og Vestre Skole eksperimenterer med at skabe skole på anderledes måder. Børnene er med til at bestemme, hvad der skal ske. I Vorbasse har 5. klasse udeskole én dag om ugen.

Billund Kommune: En skoledag, der giver mulighed for mere børneengagement og flere alternative aktiviteter.

Det er formålet med et pædagogisk forsøgsprojekt, der lige nu er ved at folde sig ud på tre skoler i Billund Kommune. Vorbasse Skole, Sdr. Omme Skole og Vestre Skole har søgt aktivitetspuljen i Børnenes Hovedstad til projektet, der også skal handle om at komme et skridt nærmere skolereformens vision om en mere alsidig og anderledes skoledag.

Flere nationale rapporter har vist, at der er færre aktiviteter ud af huset, at bevægelse i undervisningen ikke er en fast del af hverdagen, og at de medarbejdere, der har understøttende undervisning, ikke føler, de har de rette kompetencer.

- Den del af skolereformen, der handler om aktiviteter ud af huset og bevægelse, har vist sig at være vanskelig at udfolde i fuldt flor, og det kan der være flere forklaringer på. Èn ting kan være, at dagligdagen i forvejen er fyldt med opgaver, og hvis man skal gøre noget anderledes, skal der lidt mere til, så man kan se udover de dagligdags rutiner, siger skolechef i Billund Kommune, Morten Kirk.