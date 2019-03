Tre rundkørsler i Billund får permanente vejbump

Sagen kort

Baggrunden for ombygninger er, at tunnelen under Grindstedvej i Billund blev lukket efter et salg af jorden på Butikstorvet til Kirkbi.De mange bløde trafikanter, som tidligere brugte tunnelen, måtte derfor igennem Kastanjerundkørslen i stedet.



Derfor besluttede byrådet, at der skulle ske noget for at passe på de bløde trafikanter.



Tre forslag var på bordet: At omdanne rundkørslen til trafikkryds. At ombygge rundkørslen. At anlægge en stibro over rundkørslen.



Politikere valgte at ombygge rundkørslen for blandt andet at bevare det gamle kastanjetræ. Samtidig besluttede politikerne i samme ombæring at forbedre de to andre rundkørsler i midtbyen.