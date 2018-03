Tre plejehjem i Billund er udpeget til strejke

- Vi skal stadig levere nødtjeneste, for folk skal stadig have mad, og der er nogen, som skal have medicin. Men der vil være masser af opgaver, som vi ikke skal lave, forklarer Ruth Nykjær, formand for FOA Varde, der dækker Varde og Billund kommuner.

Mens plejehjemmene stadig vil fungere, vil en strejke betyde, at der vil blive skåret kraftigt ned på servicen over for borgerne:

Slut med rengøring og vasketøj

Helt præcist hvilke opgaver, som ikke vil blive udført kan man ikke sige endnu. Bliver en strejke til virkelig, skal FOA nemlig mødes med kommunen til forhandling om nødberedskab:

- Der vil vores tillidsmænd og ledere kigge på alle borgere, for at finde ud af, hvor mange ressourcer der er brug for for at dække nødberedskabet, og så sørger vi for, at der er folk på arbejde til at lave de opgaver, vi er blevet enige om.

Hvilke opgaver kunne det være, der ikke blev løst?

- Nu har vi jo ikke lavet en aftale, men sidste gang (i 2008, red.) fik folk selvfølgelig mundhygiejne og toiletbesøg. Men de kom kun op og ned i seng én gang i døgnet. Det med bad, rengøring, vasketøj, indkøb og aktiviteter var væk. Men det er jo ikke sikkert, at nødplanen bliver den samme denne gang, siger Ruth Nykjær, som tror, at det ender med konflikt:

- Jeg tror ikke længere på, at de bliver enige. Jeg frygter, at vi får en strejke. Det er rigtig ærgerligt, men det er den eneste måde, at vi kan tvinge arbejdsgiverne til at forhandle.