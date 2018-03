Tre generationer af købmænd var til rejsegilde på ny Rema

- Vi har snakket om det i fem år. Nu sker der endelig noget. Vi får et meget bedre lokale og et bedre og mere effektivt lager og ikke mindst bedre parkeringsforhold, sagde Bjarne Mortensen.

Taget er lagt for længst, så der var ingen højde at hænge kransene op i. Og i den kolde vind var de tilstedeværende håndværkere, der har været med på byggeriet, glade for at være indenfor i varmen.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad der er af planer for de to bygninger, som i dag huser Rema 1000 og Aldi midt i Grindsted.Remabygningen har siden 1995 været af advokat Ejler Ejlersen, Viborg. Bygningen, der huser Aldi, har siden 1997 været ejet af investeringsselskabet K/S Tilst 1996.

Tre rejsegilder på to uger

John Krøjmand fra Dansk Butikstjeneste, som blandt andet står for alle Remabyggerier, kunne fortælle, at man i i hvert fald otte år har arbejdet på at finde et nyt sted til butikken.

- Vi har været længe undervejs. Kvickly stod tom i flere år, inden vi fik grunden købt, så det er dejligt, at alt er lykkedes, lød det fra den nye talerstol, som bygmester Claus Junge lige har fået bygget og taget i brug.

Rema forsøgte for omkring fem år siden at få lov at bygge ved siden af Lidl, men her endte Billund Kommune med at sætte foden ned. Siden blev Kvicklygrunden købt, og så kom der gang i sagerne.

Det er Claus Junge, som har haft hovedentreprisen på byggeriet af både den nye Rema og naboen Aldi, en type af byggeri, han efterhånden har stor erfaring i. Lokalt har han bygget både Kvickly og Fakta på den anden side af Vestergade samt Superbrugsen og Rema i Billund.

- Vi må se at finde nogle andre projekter til jer, Claus, for vi har haft et fantastisk godt samarbejde, fastslog John Krøjmand, inden der blev råbt tre gange hurra for det nye byggeri.

Rema åbner 31. maj. Aldi cirka 1. maj.