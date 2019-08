Travleste måned nogensinde: Juli sprængte alle rekorder i Billund Lufthavn

- Hub-ruternes 540 gode videreforbindelser til hele verden er vitale for vestdanskernes mulighed for at cruise på Californiens Highway 1, bestige Kilimanjaro i Tanzania eller gå en tur på den kinesiske mur i deres ferie, siger Jan Hessellund i en pressemeddelelse fra lufthavnen.

Udenlandske rejsende skaber travlhed

I august er danskerne ved at være færdige med at holde ferie, men det betyder ikke, at lufthavnen kan hvile på laurbærrene. Det er nemlig ifølge Jan Hessellund først i august, at resten af verden for alvor holder ferie.

- Over alt i terminalen hører man engelsk, finsk, polsk, amerikansk og kinesisk, og det er fantastisk, at Vestdanmark formår at tiltrække så mange, der ønsker at bruge deres ferie her, siger han.

Normalt er cirka 30 procent af passagererne udlændinge, men i august er tallet væsentligt højere.