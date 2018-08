Travl søndag for den nye provst

- Indtil videre har jeg fået et godt indtryk af byen. Jeg har mødt nye og dejlige mennesker, og vi har allerede gået nogle ture ved åen. Jeg er nok lidt af et naturmenneske på den måde, at jeg nyder naturen. Og at bo i en så relativ stor by med et grønt område i bymidten, det er dejligt, mener Anna Marie Erbs.

Ikke klar til pension

Anna Marie Erbs blev ordineret som sognepræst i 1984, og har gennem årene virket som præst forskellige steder i landet - i både by- og landsogne. Hun har været sognepræst i Brørup Sogn siden december 2014 og vikarierende provst i Malt Provsti siden 2016. Den nye provst i Grene Provsti havde egentlig planer om at gå på pension i 2020, når hendes vikariat som provst i Malt Provsti sluttede.

- Jeg føler ikke, at jeg er klar til at gå på pension endnu. Derfor søgte jeg stillingen i Grene Provsti. Der er jo tradition for, at mange præster arbejder til de er 70 år. Om jeg også gør det, det ved jeg ikke endnu, siger Anna Maria Erbs.

Ved 9.00-tiden begyndte folk stille og roligt at komme ind i kirken. Også kirkens præster og de forhenværende provster i Grene Provsti, Mogens Jensen og Lilian Høegh Tyrsted, var mødt frem i præstekjoler for at overvære indsættelsen.

Inden ceremonien gik i gang, var der barnedåb, og herefter var det biskop Elof Westergaard, der stod for indsættelsen af Anna Marie Erbs.

- At være provst er et arbejde med mange forskellige arbejdsopgaver, masser af arbejde og relationerne er mange. Der er hele tiden nye konkrete opgaver, som du skal løse. Du har en god evne til at være skønsom, sagde Elof Westergaard blandt andet.

Da Anna Marie Erbs var blevet officielt indsat som provst og præst, gik hun selv på prædikestolen, hvor hun blandt andet talte om menneskesyn.

- Hvad er dit menneskesyn, blev jeg spurgt til jobsamtalen. Det har jeg tænkt meget over siden. Hvordan ser vi på andre mennesker, hvordan reagerer vi på det, vi hører og ser. Ser vi Verden som et farligt sted, eller et godt og trygt sted at være, sagde Anna Marie Erbs blandt andet i sin prædiken.

Efter gudstjenesten var der reception i kirkehuset og Anna Marie skulle derefter videre til Urup og Nollund.