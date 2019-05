Billund: Når Billund Trav torsdag den 9. maj byder på otte løb - bl.a. Christian Pedersens Vandrepokal - er vallakken "Charming Kiss" ekstra tændt. Den stærke vallak har siden årsskiftet jagtet titlen "Årets hest" på hjemmebanen i 2019, og på torsdag sidder igen ejersønnen Mads Hjortsballe i sulkyen. Feltet tæller i alt 11 heste, og skal nogen byde "Charming Kiss" op til dans, må det bl.a. være "Amerian" med formkusken Bent Svendsen i vognen.

Vejle Kommune har siden banens åbning i 1971 bakket op om travsporten i Sydjylland, og torsdag skal ti ekvipager dyste om kommunens ærespræmie i 3. løb - V5-spillets 1. afdeling. Det kan blive en indledning på V5-spillet, der kræver bred gardering. Travbanens eget bud på sejren bliver Dickson Shadow eller Bjarne B P. Men flere står på spring for at løbe med sejren i et af dagens signaturløb.

Dagen sluttes som vanligt med et spændende ponyløb, hvor ungdomskuskene skal ud at opleve suset.

Der er atter fri entre til dagens løb.