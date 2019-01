Grindsted: Torsdag klokken 16.51 skete et færdselsuheld på Tingvejen ved Sønderby. En 56-årig mandlig bilist fra Hejnsvig overholdt ikke sin vigepligt. Han foretog et venstresving og kørte ind i en modkørende bilist, en kvinde på 48 år fra Varde. Begge biler blev totalskadet. De to bilister og en 15-årig medpassager blev alle kørt til Esbjerg Sygehus. Den 15-årig havde brækket armen som følge af uheldet.