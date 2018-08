Træn med Martin Jørgensen og Jesper Nøddesbo i Magion

I samarbejde med Den Jyske Sparekasse, Billund Kommune og det lokale idrætsliv er det lykkedes at samle en perlerække af engagerede mennesker fra eliteidrætten - der er både landsholdsikoner fra fodbold og håndbold, en landsholdstræner i badminton og et lovende svømmehåb.

De får en oplevelse

Idéen er at give børnene en god oplevelse med deres idræt og samtidig lejlighed til at suge inspirerende erfaringer fra eliteidrættens verden. De inviterede sportsstjerner er nøje udvalgt for både deres sportslige resultater, viden og engagement. Det formidler de gennem en træningssession med børnene - assisteret af trænere og frivillige fra idrætsforeningerne bag arrangementet.

- Uden støtte fra idrætsforeningerne, Trekantområdets festuge og ikke mindst Den Jyske Sparekasse kunne vi ikke løfte dette arrangement, siger eventkoordinator i Magion, Mads Søbye Helbo, i en pressemeddelelse.

- Vi er utrolig glade for, at det er lykkedes at lave et anderledes festugearrangement. Vi håber, at vores sport event kan supplere de talrige interessante kulturarrangementer, så de unge idrætsudøvere i kommunen også bliver en del af festugen, tilføjer han.