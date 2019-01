Billund: Byggepladsen mellem Hans Jensensvej og Grindstedvej er lige nu omkranset af et træhegn. Planen er dog, at det nøgne træ ikke længere ikke skal være så bart. Ifølge Marie-Louise Rysgaard, der er kommunikationskoordinator ved Kirkbi A/S, arbejder de lige nu på en plan for, hvordan hegnet skal udsmykkes til glæde for borgerne i Billund.

- Vi vil gerne vise borgerne i Billund, hvordan Butikstorvet vil komme til at se ud når det står færdigt. Vi er derfor i gang med at se på design af bannere samt muligheden for anden udsmykning af hegnet, siger Marie-Louise Rysgaard. Ifølge hende vil de hos Kirkbi forsøge at få hegnet udsmykket hurtigst muligt i samarbejde med andre aktører i byen, men de kan ikke komme nærmere ind på en konkret dato eller tidspunkt.