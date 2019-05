Tradition er slut: SSP overlader underholdning på sidste skoledag til forældre og elever

SSP vil ikke længere stå for aktiviteter på engen til 9. og 10. klassernes sidste skoledag i Grindsted. Dermed brydes der med en årelang tradition.

Grindsted er den eneste by i kommunen, hvor SSP vil være til stede til sidste skoledag.

- Vi bakker op om sidste skoledag, og SSP vil stadig være til stede som de plejer og lave forebyggende og opsøgende arbejde. Vi mener bare ikke, det er SSP's opgave at være tovholder på aktiviteter.

I stedet skal skolerne selv finde på eventuelle aktiviteter på sidste skoledag. Annette Noer Baandrup understreger, at SSP stadig vil være til stede på engen.

- Vi vil gerne gøre det ens i kommunen. I de omkringliggende byer er der ikke tradition for, at SSP laver aktiviteter til sidste skoledag, siger Annette Noer Baandrup, teamleder i ungeafdelingen i Billund Kommune.

Grindsted: I gennem en lang årrække har SSP stået for alternative aktiviteter til at drikke sig i hegnet og bade i åen, når de unge fra skolerne i Grindsted skulle fejre deres sidste skoledag på engen. Det har været aktiviteter som brydning i store sumodragter eller boldspil på en oppustelig fodboldbane, men fra i år er det slut.

Sidste skoledag fejres generelt med karameller, sjov, leg og udklædte elever.I Grindsted har der gennem mange år været en tradition med aktiviteter på engen, og det har SSP, samarbejdet mellem skole, socialvæsen og politi, stået for. I andre dele af kommunen arrangeres aktiviteterne privat. For Billundskolens elever arrangerer forældrene en lukket fest om aftenen i Billund Centret.

Skolerne vil ikke være tovholder

Ifølge Annette Noer Baandrup er beslutningen om SSP's rolle på sidste skoledag truffet sidste år i samråd med skolelederne.

- Vi ved, vi gør op med en lang tradition, men vi håber, forældre og elever vil bakke op om at skabe nye traditioner, siger Annette Noer Baandrup.

I et fælles brev fra Grindsteds fire skoler til elevernes forældre står der blandt andet: "Hvis I ønsker, at der skal være aktiviteter eller tilsyn, er det noget, I og de unge mennesker selv skal arrangere."

Det er alkoholen, der sætter begrænsninger for skolerne.

- På Lynghedeskolen kan vi ikke støtte op om et arrangement, hvor der indgår alkohol, siger afdelingsleder for 7.-9. klasse på Lynghedeskolen, Marie Kring.

Ifølge hende falder ansvaret tilbage på forældrene, hvilket hun ikke ser som det optimale.

- Jeg er blevet spurgt af unge, hvad de skal gøre, hvis der sker noget. De må ringe til deres forældre, men én mor kan tage ansvar for sit eget barn, ikke for andres børn, siger Marie Kring, der er bekymret for SSP's reelle tilstedeværelse på dagen.

Ifølge Annette Noer Baandrup er der ingen grund til bekymring.

- Som det plejer, vil der være to SSP-medarbejdere til stede hele dagen, og politiet kommer også en stor del af tiden, siger Annette Noer Baandrup.