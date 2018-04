Toys''R''Us skylder Lego 180 millioner

Kollapset i den verdenskendte legetøjskæde Toys''R''Us har udsigt til at gøre ondt på Lego.

Den danske legetøjsgigant har mere end 30 millioner dollar, svarende til omkring 180 millioner kroner, i klemme hos Toys''R''Us. Det skriver Finans.

Oplysningerne fremgår af et dokument, Lego har indsendt til der amerikanske retssystem i forbindelse med behandlingen af Toys''R''Us' kollaps.

Legos pressechef, Roar Rude Trangbæk, bekræfter beløbet.

- Beløbet, der fremgår af dokumentet, kan jeg bekræfte. Vi arbejder på at sikre en optimal løsning for Lego-koncernen, men har herudover ikke yderligere at bidrage med, skriver han i en e-mail til Finans.

Retsdokumentet er indsendt få dage efter, at det i midten af marts kom frem, at Toys''R''Us vil lukke samtlige af sine 800 butikker i USA, medmindre en køber melder sig på banen.

Da Toys''R''Us i øjeblikket behandles som en såkaldt kapitel 11-likvidation, står Lego ikke først i køen af kreditorer. Med andre ord sælges Legos varer for at kunne betale andre kreditorer i køen.

Ifølge dokumentet er Lego 'ekstremt urolig' over dette, da den som leverandør har hjulpet Toys ''R'' Us i en usikker tid. Nu har Lego så ingen sikkerhed for at få penge for sine varer.

- Lego er meget skuffet over den pludselige nyhed om debitorens beslutning om at likvidere sin amerikanske drift, og den uundgåelige skade dette vil have på alle virksomhedens interessenter, herunder nøgleleverandører som Lego, skriver Lego i retsdokumentet.

Legetøjsleverandørerne til Toys''R''Us i USA kan godt få deres produkter tilbage. Men det er kun muligt, hvis det sker på leverandørens regning og i en container, hvor der ikke er produkter fra andre leverandører. Det skrev mediet Northjerset.com i marts.

Toys''R''Us har i årevis kæmpet med indtjeningen og har været under hårdt pres fra blandt andet nethandler, der har snuppet en større del af legetøjssalget.

Samtidig sidder Toys''R''Us på en kæmpemæssig gæld på knap 30 milliarder kroner, som blev optaget, da en række kapitalfonde i 2005 købte selskabet.

I marts blev det også meldt ud, at Toys''R''Us lukker samtlige sine butikker i Storbritannien. Herhjemme er kædens butikker ikke i fare, da de er ejet af TopToy, som ikke har nogen direkte finansiel forbindelse til Toys''R''Us.