Tove frygter vinterens komme: Vil rotterne vende tilbage?

I Tove Lind Sørensens lejlighed i Borgergade blev der i vinter fanget en hel del rotter. Nu har der været ro på i lang tid - men for 14 dage siden klappede fælden under køkkenvasken igen.

- Al rockwool blev fjernet, og det er ikke kommet i igen. Jeg har fået at vide, at der ikke kan blive lavet køkken, så længe der bliver fanget rotter, siger Tove Lind Sørensen, der kan se frem til en kold tid uden isolering i sit køkken.

- Hvad nu når det bliver koldt vådt og koldt igen? Jeg håber virkelig ikke, at det kommer til at ske igen, men jeg er bange for det, siger Tove Lind Sørensen, der ved, at der er blevet arbejdet med kloakkerne rundt omkring - undtagen den i naboejendommen.

Tove Lind Sørensen har fået oplyst, at der sikkert er tale om en enlig svale, men hun kan ikke lade værre med at frygte for efterårets og vinterens komme:

Grindsted: En enkelt gang gik der ni rotter i fælden på en weekend. Det var i vinter, da det stod allerværst til hos Tove Lind Sørensen, der lejer en lejlighed i bygningen Borgergade 17 i Grindsted. Sommeren har til gengæld været rolig. Der har ikke været rottekrads og løb i hulmurene og på loftet, men for 14 dage siden skete det så. I fælden under køkkenvasken, hvor de ni rotter tidligere blev fanget, sad der endnu én.

Afgrænsede reparationer

Hun er til gengæld blevet flexjobber og arbejder tre timer ugentlig ved Jydepotten.

- Det betyder, at jeg er begyndt at tjene penge, så nu sparer jeg op til at kunne flytte, siger Tove Lind Sørensen - men meget skal være på plads inden: boligindskud, boligsikring, alle hendes ting.

Miljøchef i Billund Kommune, Karl Grundahl, bekræfter, at der er blevet fanget en rotte i ejendommen.

- Sagen blev afsluttet før sommerferien med en del reparationer og inspektioner i kloaksystemet, men vi har ladet 4-5 fælder stå rundt omkring ved ejendommen og har en aftale med både ejer og lejer, at de kontakter os, hvis der går rotter i fælderne, siger Karl Grundahl, der også bekræfter, at reperationerne har været afgrænsede.

- Der er ingen garanti for, at der 100 meter længere henne ikke er andre problemer, og der er heller ingen garanti for, at der, efter vi er blevet færdige, er kommet en rotte og har lavet et nyt problem, siger Karl Grundahl, der understreger, at der er tale om en løbende proces, der lige nu ikke giver anledning til yderligere opfølgning.