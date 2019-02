62-årige Tove Lind Sørensen er flyttet fra sin lejlighed i Borgergade 17 i Grindsted. Hun er lettet og glad og oplever, at hendes helbred er blevet bedre på blot 14 dage. Rotterne var ved at komme igen.

- Jeg bøvler ikke længere med vejrtrækningsproblemer, og jeg kan sove igennem. Her er der også larm, men nu ved jeg, at det er mennesker, der larmer - og ikke rotter, siger Tove Lind Sørensen, der heller ikke længere mærker den samme hylen for lungerne.

Her mødte avisen hende for godt et år siden, hvor hun havde massive problemer med rotter i den lejlighed, hvor hun havde boet i en årrække. Hun bøvlede også med fugt, manglende isolering og en kold lejlighed. Men nu er det slut. Tove Lind Sørensen er flyttet ind i en lejlighed i boligforeningen i Grindsted, og efter blot 14 dage i sin nye bolig kan hun mærke væsentlige forbedringer i sit helbred.

Billund Kommune oplyser, at der senest blev fanget en rotte i lejligheden på Borgergade den 8. januar 2019. Kommunens rottebekæmpelse fungerer på den måde, at bekæmpelsen sker, når der er sket en anmeldelse fra en borger.

Svær beslutning

Over de seneste par måneder i lejligheden blev der fanget tre rotter i køkkenskabet - én blev skudt af rottefængeren, da den kun var gået i en fælde med benene.

- I julen blev der ikke sat fælder op, for der ville ikke være nogen til at tømme dem, og jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke selv ville gøre det, siger Tove Lind Sørensen, der den 23. december sad uden strøm. Heldigvis var hun blevet inviteret ud i julen. Da det stormede, blev det meget koldt i lejligheden.

Så det er flere ting, der har fået Tove Lind Sørensen til at tage beslutningen om at flytte - og hun har hentet hjælp og rådgivning ved Café Jydepotten, hvor hun også er i fleksjob.

- Jeg havde ikke råd til indskud, men det kan man søge om, og jeg fik det. Det skal selvfølgelig betales tilbage igen, men det er også bedre end at sidde i sådan en lejlighed, konstaterer Tove Lind Sørensen, der er sikker på, at hun kommer til at spare penge på varme, for i lejligheden i Borgergade var isoleringen fjernet.

Én af de ting, der gjorde, at det var svært for Tove at flytte, var hendes mange ting.

- Men det er gået fint. Jeg har foræret meget væk og fået andre møbler, der svarer til den lejlighed, jeg har nu.

Der er fem lejligheder i Borgergade 17. De tre af dem er beboet.