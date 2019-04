Tour de Pedal fusionerer med Idræt om Dagen

Op til årets sæson er Tour de Pedal kommet under Idræt om Dagen i håb om flere deltagere. Det kan blive sidste år med Tour de Pedal.

Grindsted: Tour de Pedal og Idræt om Dagen er fusioneret, således at Tour de Pedal er kommet ind under Idræt om Dagen.

Det er dog stadig Hans Jørgen Mogensen, der er cykelminister og leder af cykelfolket, som år efter år er blevet færre og færre, og i en form for feberredning kontaktede Hans Jørgen Mogensen formanden for Idræt om Dagen, Henning Lund, der var åben overfor et samarbejde.

- Da der både var faldende deltagere og hjælpere i Tour de Pedal spurgte Hans Jørgen om jeg ville hjælpe. De medlemmer jeg har i Idræt om Dagen er jo også i den målgruppe, der cykler, og de er meget hjælpsomme. Jeg har nemt ved finde tre-fem hjælpere, og jeg synes, at det var en skam, hvis Tour de Pedal skulle stoppe. Og da Idræt om Dagen holder ferie frem til den 5. september, så passer det jo fint med Tour de Pedal i maj og juni, siger Henning Lund.

Årets Tour de Pedal starter mandag den 6. maj og der cykles i år mandag og onsdag. Som noget nyt i år startes der fra Lynghallen i Grindsted klokken 18.30 begge dage og der sluttes af ved Tour de Pedal-huset bag ved flisværket på Tingvejen. Der er ingen fællescykling om lørdagen fra Mødestedet.