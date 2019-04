Tour de Langfredag: 94 skulle have pizza efter 30 km lang cykeltur

Grindsted: Under hvælvingerne i Grindsted Kirke langfredag var det unge kirkegængere, der stod for dagens læsninger fra biblen. De skiftedes til at stille sig op for tilhørerne og læse op for en blandet skare på bænkene, men de fleste havde én ting til fælles. Nemlig joggingsko og træningstøj. Efter læsningerne, salmerne og nogle ord fra præst Steen Frøjk Søvndal skulle langt de fleste nemlig ud at cykle 30 kilometer - ud at gennemføre Tour de Langfredag. Inden da meldte 94 ved håndsoprækning, at de skulle have pizza efter endt cykeltur.

- Jeg tror, det er rekord - i hvert fald i min tid, lød det fra sognepræst Steen Frøjk Søvndal, inden han smuttede afsted på cykel.

I kirken talte han om, hvordan ypperstepræsterne ikke så, at Jesus var Kristus, og at mennesker i dag måske heller ikke ser det.

- Hans lidelse er svaret på vores synder, lød det, og læsningerne bød på anklager, konflikter, fjendskab, tillid og tro for 2000 år siden med tråde til i dag, og det hele var et øjebliks inderlighed i en hverdag, der tit har en anden dagsorden.