Torkild Christensen har 40 års jubilæum som kræmmer

Vorbasse: Hvert år har Torkild Christensen en stand på Vorbasse Marked, og det er efterhånden blevet til 40 år.

- Jeg har solgt lidt af hvert gennem tiden. I 1980'erne solgte jeg blandt andet professorterninger, importeret fra Asien. De var lidt specielle og meget populære, fortæller Torkild.

I år er standen delt i to, og i den ene ende sælger han papirvarer og kort, det vil sige takkekort, indbydelser, fødselsdagskort og så videre. I den anden ende sælger resten af familien blandede ting og sager.

- Vorbasse Marked er noget, hvor hele familien deltager. Det sjove er, at mine på børnebørn på 15, 12 og 11 år alle er interesseret i at komme med og hjælpe med at betjene. Det er lige før, vi andre ikke kan komme til bordet, siger Torkild og leer. Han regner med, at de bliver et sted mellem 10 og 20 mennesker inklusiv familie og venner.

Første gang han tog på Vorbasse Marked, var det sammen med en kammerat.

- Vi gjorde det bare for interessens skyld. Da vi startede, var der regnvejr i to dage, og vi tjente lige nok til en kasse øl.

Det afskrækkede dog ikke Torkild for at vende tilbage år efter år, og han synes, at markedet på mange måder ligner sig selv som for 40 år siden.

- Det er bare blevet meget større, siger Torkild.