Toni Hessner: - Der er andet i verden end gymnasiet

Selvom Billund Kommune er godt med, er der stadig for mange unge, som per automatik vælger gymnasiet. Det mener Toni Hessner, forstander på Tronsøskolen og formand for Foreningen af Frie Fagskoler.

Billund Kommune: Selv om mange af Billund Kommunens unge efter 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse, synes Toni Hessner, forstander på Tronsøskolen og formand for Foreningen af Frie Fagskoler, stadig, der er god grund til at slå på tromme for netop den praksisnære undervingsform, hans egen skole tilbyder

- Mange unge er efter 9. klasse stadig i tvivl om, hvad de vil, og mange har en idé om, at gymnasiet er den bedste vej uden rigtig at vide hvilke karrieremuligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne. Det, synes vi, er en skam, siger han.

- Selvom Billund Kommune har en høj frekvens af unge, som vælger en erhvervsuddannelse, skal det jo ikke afholde os fra at blive ved med at fortælle om, at der er andre gode muligheder. Som frie fagskoler er vi jo sat i søen for at introducere flere unge til erhvervsuddannelserne, siger han.

Nye tal fra UU Billund viser, at det stadig er det store flertal, som vælger en gymnasial uddannelse: 69,77 procent, eller næsten syv ud af ti.

Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er dog nået over regeringens mål på 25 procent i 202. I Billund Kommune var det i år 26,16 procent af de unge, som har sat kurs mod erhvervsuddannelserne.