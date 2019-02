Tonen er for hadefuld: Politikere trækker sig fra debatten på Facebook

Billund kommune: Tonen i debatter på Facebook er ofte så hård og fyldt med personangreb, at flere byrådspolitikere i Billund Kommune generelt holder sig fra at debattere på det sociale medie.

Redaktionen har kontaktet alle byrådsmedlemmer for at høre, om de har oplevet trusler, chikane eller hadefuld retorik i deres egenskab af lokalpolitikere. Mens størstedelen hverken har oplevet trusler eller chikane, siger flere dog, at tonen på Facebook afholder dem fra at ytre sig i debatten.

- Der er generelt en god tone mod os som byrådspolitikere, men kæden hopper engang imellem af på Facebook. Jeg har ikke oplevet det imod mig selv, men jeg synes kommentarerne kan blive meget grove og personlige, og netop af den grund bruger jeg ekstremt sjældent Facebook til at debattere, siger Robert Terkelsen (V).

Bjarne Larsen (V) har ligeledes valgt at tage en vis afstand til de sociale medier på grund af tidligere oplevelser uden for sit virke som byrådspolitiker.

- Folk skal selvfølgelig have lov til at ytre sig, men jeg har oplevet, at der i debatten på de sociale medier er blevet gået efter personen i stedet for bolden. Det er ubehageligt at være den person, som det går ud over, siger Bjarne Larsen.