Tommy og Jenny cyklede 100 kilometer på deres 27. Stjernetour

Den første lørdag i maj er hellig for Tommy og Jenny Nielsen fra Grindsted - det har den været i 27 år. Dér cykler de nemlig Stjernetour. For parret handler touren om motion, fællesskab - og så er det ret hyggeligt at komme i mål efter strabads

Grindsted: En rigtig god stjernetour, et flot løb og god hjælp undervejs. Sådan lød meldingen fra Tommy, 59, og Jenny Nielsen, 63, efter at have gennemført deres 27. stjernetour-løb lørdag. De har nemlig været med i alle årene - og de skal da også med til næste år igen. - Det er gået så godt i dag. Tommy kørte forrest hele vejen og trak os andre med, og til sidst lå der en hel hær bag os, smiler Jenny, mens nogle af dagens sidste cykelryttere spurter ind på torvet. Tommy og Jenny Nielsen tilbagelagde dagens 100 kilometer på fire timer, og ingen af dem havde frosset på turen, selvom vejret ikke bød på 100 procent forårssol. - Det har været så fin en tur, lød det samstemmig.

Stjernetour Årets Stjernetour havde en flot opbakning med mere end 1000 deltagere. Ud af dem var der seks personer med i alt, som har været med i alle 27 år.Dagens ruter bestod af 180, 125, 100 og 62 kilometer for racercykler og en 44 kilometers rute for mountainbikes.

Lørdagens Stjernetour-løb forløb godt, og arrangørerne fik ros. Foto: Lise Nørgaard

En festdag Tommy Nielsen fik sin første racercykel i 1976. Han var 16 år gammel og ville gerne cykle. Cykelfeberen havde på ingen måde indtaget landet på det tidspunkt, og det nærmeste sted, man kunne købe en racercykel, var i Aarhus. - Jeg boede i Urup på det tidspunkt og trænede en flok minifodboldspillere i den lokale idrætsforening. Èn af drengene havde en far, der var gammel cykelrytter, og han hjalp mig med at købe en cykel i Aarhus, forklarer Tommy Nielsen, der begyndte til cykling i Herning, men han kunne ikke følge med de andre. Siden solgte han sin racercykel igen og begyndte at løbe, men kunne ikke helt holde til det, så da Grindsted Cykelmotion spirede, var det lige noget for Tommy Nielsen, der fik Jenny med. - Det første år cyklede vi turen på almindelige cykler, men året efter blev der indkøbt racercykler, og siden har vi været med, fortæller Tommy Nielsen, der gerne kører sammen med et vennepar fra Sdr. Omme og med Tommys søster og svoger og deres søn. - Det er bare blevet en tradition. Vi har gjort dagen til en festdag, som vi træner op til, og hvor vi starter med at hente startnumre om morgenen. Efter cykelløbet er der så mad, vin og øl i teltet og mange gode historier om, hvordan slaget blev udkæmpet, fortæller Tommy Nielsen, der aldrig har været mere uheldig end en punktering på turen.

Tommy og Jenny cyklede 100 kilometer til Stjernetouren. Foto: Lise Nørgaard

Vi følges ad - I de første år var det anderledes, end det er nu. Der var flere depoter og diplomer med ens billede på. I dag er det noget andet, fordi det hele er så digitalt, forklarer Tommy Nielsen, der på dagens 100 kilometers cykeltur fulgtes med sin kone og to andre kvinder, som hun træner sammen med. - Vi følges ad og venter på hinanden, så vi kommer godt igennem. Vi gør det for motionens skyld, siger Tommy Nielsen, der arbejder som portvagt ved Dupont, mens Jenny er husassistent på Fynsgades Plejecenter. - Så mit arbejde er meget stillesiddende, hvor jeg servicerer og anviser, og så er det godt at komme udenfor og få noget motion, siger Tommy Nielsen, der også deltager i marathonløb i Vejle og København. - Vi har haft mange gode oplevelser. På forskellige ture har vi haft cykler med, og sammen med en ven har jeg cyklet hjem fra Harzen fra en ferie, fortæller Tommy Nielsen, der er årsagen til, at Jenny også har tilbagelagt dagens rute på 100 kilometer. For hun træner egentlig kun til at kunne køre 60 kilometer. - Men jeg sagde, at vi kunne følges ad, hvis hun ville køre 100 kilometer, siger Tommy Nielsen. De to fik en velfortjent øl efter de mange kilometer. - Og i aften mødes Grindsted Cykelmotion klokken 6, hvor vi spiser sammen og får en sidste fadøl, lyder det fra Tommy Nielsen. De to er en sammenbragt familie med fem børn i alt, der i dage er mellem 25 og 42 år.

Der var hygge og afslapning på bænkene på torvet i Grindsted, efterhånden som rytterne kom i mål. Foto: Lise Nørgaard

Cykelrytterne skulle tankes op, efter de havde krydset målstregen. Foto: Lise Nørgaard

Over 1000 deltog i årets Stjernetour. Foto: Lise Nørgaard