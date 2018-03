Toggruppe anbefaler Gadbjerglinjeføring - den vil gavne trafikken både lokalt og regionalt

Give: Det er ikke den store overraskelse, at toggruppen bestående af 650 personer fra Åst, Mørup og Gadbjerg foretrækker Gadbjerglinjen, hvis der skal anlægges en jernbane mellem Vejle og Billund.

De to andre forslag vil nemlig ifølge gruppen ikke bare ødelægge landsbyerne Åst og Mørup - de andre linjeforslag vil også ødelægge uerstattelige istidslandskaber.

Men toggruppen, der efter starten også kom til at omfatte folk fra Gadbjerg, nøjes i sit høringssvar ikke med at opremse de dårligdomme, som den synes de to linjeføringer direkte fra Jelling indeholder.

Den fremsætter også en række argumenter for, hvorfor linjeføringen skal gå via Gadbjerg. Blandt andet forsøger gruppen at tænke den nye Billundbane ind i en større trafikpolitisk helhedsløsning for den kollektive transport.

- Udvikling af Gadbjerg by med et togstop vil forbedre den kollektive trafik i Vejle Kommune og forøge passagertallet i form af pendlere imod Billund, Give-Herning, Jelling-Vejle, skriver gruppen således i høringssvaret.