Tørkesommer og prisstigning gav overskud på en million hos Grindsted Vandværk

Sådan er din pris på vand sat sammen

Selvom vandprisen hos Grindsted Vandværk er sat op fra 3,00 til 5,00 kroner på to år, har forbrugerne ikke oplevet samme høje prisstigning. På den samlede vandregning betaler man nemlig også for andre udgifter.I 2019 består prisen på en kubikmeter vand fra Grindsted Vandværk af:



Vand: 5,00 kroner. Miljøafgift: 7,73 kroner. Drikkevandsbidrag: 0,24 kroner.



Samlet set 12,97 kroner. I 2018 var prisen 12,34 kroner og i 2017 10,82 kroner.



Dertil kommer yderligere et fast årligt bidrag til vandværket.



Et standard vandforbrug i en familie på to voksne og to børn ligger på cirka 150 kubikmeter vand årligt.