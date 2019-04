Tøjbutikken By Bach i Grindsted sælger nu også sko med korkbunde og fiskeskæl

Tøjbutikken By Bach har satset samtidig med, at de har startet op i det små. Butikken har taget to skomærker til sig, hvoraf det ene mærke adskiller sig med aktier i en vis bæredygtighed. Det er en succes.

Grindsted: Sko i en tøjbutik? Nogle gange spiller det - andre gange gør det ikke.

Sko har tidligere været oppe at vende som en mulighed i tøjbutikken By Bach ved Kvickly, og nu har indehaverne valgt at tage chancen.

- Vi har leget med ideen før, men ikke turdet rykke på den, for som tøjbutik kan man godt brænde nallerne på sko. Det duer ikke at have to par sko - der skal være et udvalg ligesom med alt andet - og en viden bag, forklarer indehaver Line Bach, der for et par uger siden kunne præsentere to skomærker i sin butik.

- Det er de helt rigtige mærker, forklarer Line Bach, der således sælger Shoe The Bear, som har fået stor opbakning fra kunderne - og Wooden, en sko, der delvist af lavet af genbrugsmaterialer.

- Skoen er blandt andet lavet med korkbunde og af genbrugsmaterialer - og fiskeskæl påsat ved håndkraft, fortæller Line Bach, der ikke kunne stå for den gode historie, der følger med skoene.