Tøj til store piger hitter: Ball Group mangedoblede overskuddet

Det er en meget stor fremgang i forhold til 2017, hvor regnskabet godt nok også viste et overskud, men hvor bundlinjen lød på et overskud på mindre end tre millioner kroner.

Billund: Modevirksomheden Ball Group med hovedsæde i Billund har haft et godt 2018. Omsætningen steg med mere end 20 procent, og regnskabets bundlinje viser, at virksomheden kom ud af året med et overskud på 23,8 millioner kroner.

Resultatet vidner om, at vi har haft den rigtige strategi og været dygtige til at eksekvere planen.

Rigtig strategi

I 2016 valgte Ball Group at frasælge alle brands på nær Zizzi, der henvender sig til store kvinder. På denne måde er virksomheden gået til at eje alle butikker selv og dermed have fuld kontrol over sit brand. Det har været en omskiftelig proces, men konklusionen hos Ball Group er, at det hele er forløbet godt.

- Resultatet vidner om, at vi har haft den rigtige strategi og været dygtige til at eksekvere planen, siger Kuno Kildetoft Mehlsen, der er administrerende direktør for Ball Group.

Han glæder sig over, at strategien ser ud til at være vellykket.

- Transformationen er nu tilendebragt, og vi kommer styrket ud af processen med et fantastisk fundament for fortsat vækst. Vi har en meget stærk og dedikeret organisation, som har arbejdet hårdt for dette resultat og som er gearet til fremtiden. Den rejse glæder vi os til. Samtidig har vi en klar idé om, hvordan vi griber den fortsatte internationalisering an og har en klar forventning om, at fremgangen vil fortsætte ind i 2019, siger Kuno Kildetoft Mehlsen.