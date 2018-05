To unge fyre blev afbrudt i indbrud i Audi

Billund: To unge fyre blev grebet på fersk gerning, da de var i færd med at se og rode inde i en parkeret Audi på Pilestien i Billund. Beboeren i huset, som Audien var parkeret ud for, opdagede de to og anmeldte dem efterfølgende. Hvad der skete på matriklen fremgår ikke tydeligt af politiets døgnrapport, men de to unge fyre - som der ikke er yderligere signalement af - blev i hvert fald opmærksomme på, at de blev opdaget, og de løb væk fra stedet. De nåede at stjæle en mørkegrøn skuldertaske af mærket Levis fra bilen.

Anmelder er en 35-mand.