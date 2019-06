To tyve fanget efter biljagt

Vorbasse: To mænd på henholdsvis 41 og 27 år blev onsdag aften anholdt af politiet, efter de have begået et tyveri på en byggeplads i Vorbasse.

Klokken 19.25 ringede en person til politiet og fortalte, at han havde set to tyveknægte på hans forældres byggeplads på Rugbjergvej i Vorbasse. De stak af i høj fart, da de konstaterede, at de var blevet opdaget, men anmelderen satte efter dem og kunne derfor guide politiet i den rigtige retning.

Først efter en biljagt, der sluttede på Simmelbrovej mellem Grindsted og Sdr. Omme, lykkedes det politiet at få bilen standset. Betjentene kunne konstatere, at bilen var stjålet, og at der var påmonteret stjålne nummerplader.

I bilen blev der fundet effekter fra byggepladsen i Vorbasse, og de to mænd blev derfor sigtet for tyveri, ligesom føreren af bilen blev sigtet for at køre, selvom han var under påvirkning af stoffer.

De to mænd kommer fra henholdsvis Billund og Grindsted.