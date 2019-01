To skolelever fra Filskov og Grindsted skal udbrede jazz i Europa

Christopher van Diemen og Sally Lassen er begge blevet udvalgt til at udbrede jazzmusik til og for unge i Danmark, Estland og Portugal.

De vil være i alt seks journalister og 15 børnejazzmusikere, og alle unge i hele landet kunne ansøge om at komme med på turen, hvor alt er betalt. Det er derfor helt tilfældigt, at det er to unge fra Billund Kommune, som er blevet udvalgt. Både Christopher og Sally hørte om projektet Kids Can gennem deres lærere, og de var begge mere end klar på at ansøge.

Sammen med andre unge skal de gennem organisationen Jazz Danmark og projektet "Kids Can" være børnejournalister og udbrede jazzmusikken ved at formidle og rapportere fra koncerter i Estland, Portugal og Kolding.

Ved ikke så meget endnu

I midten af december 2018 fik Christopher og Sally svar på fra Jazz Danmark, at de var kommet ind.

- Min mor kom og spurgte, om jeg havde fået fortalt min far om min ansøgning. Jeg svarede, at det havde jeg ikke, for hvad var chancen for, at jeg kom med? Så sagde hun "den er stor, og du skal til at pakke en kuffert", siger Christopher.

De ved endnu ikke så meget om, hvad deres opgaver konkret bliver på rejserne. De ved bare, de skal høre andre talentfulde unge spille jazzmusik på forskellige spillesteder. Den første rejse er til påske, og den går til Estland. I begyndelsen af sommerferien skal de til Portugal, og til august er det Kolding, der venter.

- Jeg glæder mig nok mest til Portugal, siger Sally, der særligt ser frem til mødet med andre kulturer.

- Kolding, siger Christopher. De griner begge, og Christopher tilføjer:

- Jeg glæder mig til at se spillestedet i Portugal, men jeg er også spændt på Estland, for det ved jeg ikke meget om.

Til februar skal de til et informationsmøde, og der bliver de to kommende journalister forhåbentligt klogere på rejserne, og om de mon får tid til at holde bare lidt ferie.