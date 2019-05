To mænd udvist af Danmark efter æresvold

Vorbasse: Et brødrepar på 43 og 40 år fra Vorbasse er ved Retten i Kolding blevet idømt seks måneders fængsel samt udvisning af Danmark i seks år.

De to mænd er blevet dømt for såkaldt æresvold mod den ene mands datter, som ifølge de to mænd havde et upassende forhold til en jævnaldrende dreng. Pigen, som er født i 2004, havde angiveligt vist lidt for stor interesse for det modsatte køn, og det tog hendes far og onkel ikke specielt let på.

De to mænd tævede kort fortalt pigen, der blev slået flere gange på kroppen, revet i håret og trådt på hovedet, mens hun lå ned. De to mænd blev dømt for stort set alle anklager - dog blev onklen frifundet for at have tævet pigen med en kæp, og han blev derfor "kun" dømt for almindelig vold og ikke efter den grove voldsparagraf.

- Sagen er noget atypisk, fordi pigen er blevet videoafhørt tre gange. Det er atypisk, at man bliver afhørt så mange gange, men det er sket, fordi der er blevet ændret i forklaringerne undervejs. Alligevel valgte retten af lægge vægt på de første forklaringer, siger anklager Tobias Engby fra Sydøstjyllands Politi.

De to mænd, der stammer fra Syrien, udbad sig betænkningstid i forhold til, hvorvidt de ønsker at anke dommen til landsretten.