To mænd risikerer udvisning: Tævede datter/niece med en kæp

Vorbasse: Et brødrepar på 40 og 42 år fra Vorbasse skal i den kommende uge en tur i retten, hvor de står tiltalt for grov vold mod den ene mands datter - og derudover et par yderligere tilfælde af vold og trusler.

Ifølge anklageskriftet, som avisen har fået aktindsigt i, fandt den voldelige episode sted i perioden mellem december 2016 og januar 2017, hvor den 42-årige mands datter, som på daværende tidspunkt blot var 12 år, tilsyneladende fik en ordentlig omgang prygl.

Pigens far og onkel er begge tiltalt for at have revet hende i håret og slået hendes hoved ind i væggen, ligesom anklagemyndigheden vil forsøge at føre bevis for, at de trådte på hendes hoved og hals, mens hun lå ned. Pigens 40-årige onkel er desuden tiltalt for at have brugt en kæp til at tæve hende med.

De to mænd er begge tiltalt efter den grove voldsparagraf, der i yderste konsekvens kan give adskillige år bag tremmer.