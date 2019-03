En lille sidevej i Billund har to måneder efter sin fødsel stadig ikke fået et navn. Den statslige styrelse, som skal godkende vejnavne, har nemlig været alt andet end begejstret for de forslag, der er kommet fra Billund Kommune.

Billund: En ny sidevej til Sdr. Elkjærvej i Billund må vente et stykke tid endnu med at få sit nye navn. Vejen har faktisk været åben i månedsvis, men den mangler endnu at blive døbt. Det skyldes, at ingen af de ønskede navne har kunnet blive godkendt. Billund Kommune har forud for navngivningen spurgt Billund Aquaculture, som er den eneste virksomhed med adgang til den nye sidevej, om forslag til vejens navn. Virksomheden kom med tre forslag - Aquavej, Stensgårdvej og Rasvej - som imidlertid alle er blevet skudt ned af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som står for godkendelse af vejnavne. Aquavej er blevet skudt ned, fordi vejnavne skal følge dansk retsstavning, og det derfor bør hedde Akvavej. Stensgårdvej henviser til Stensgaard Holding, som ejer virksomheden, og da veje ikke må opkaldes efter nulevende personer, var det heller ikke en mulighed. Navnet Rasvej henviser til, at Billund Aquaculture beskæftiger sig med Recirculation Systems for Aquaculture, men da vejnavne ikke må tilknytte sig en virksomhed, var det heller ikke godt nok for den statslige styrelse.

Der var så også et forslag om, at den kunne hedde Vandvej, men der er jo ikke meget vand derude. Per Nyhus (DF), formand, teknik- og miljøudvalget

Nej til Aquavej Politikerne i teknik- og miljøudvalget har haft mulighed for at give vejen et andet navn, men de har foreløbig udskudt beslutningen, fordi der er opstået tvivl om, hvorvidt navnet Stensgårdvej rent faktisk er blevet afvist. Der har ellers været andre forslag på bordet. - Der var så også et forslag om, at den kunne hedde Vandvej, men der er jo ikke meget vand derude. Hvis den hedder Aquavej, kan det henlede til den virksomhed, som ligger derude, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget. Men Aquavej er altså ikke en mulighed. Kan det ikke være fuldstændig ligegyldigt, hvad den vej hedder? - Jeg har ikke den store holdning til, om det skal være det ene eller det andet vejnavn. Jeg synes egentlig, det er fint nok, hvis vi kan kalde den for Akvavej, men i min verden staves det altså med q. Men det ville styrelsen så ikke godkende, siger Per Nyhus.