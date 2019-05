Lægedækning i Billund Kommune

Lægedækningen i Billund Kommune har været på regionens liste over lægedækningstruede områder, blandt andet fordi to læger stopper efter sommerferien. Der er nu fundet afløsere for de to læger.



Der er stadig to ledige lægekapaciteter i Grindsted og en i Billund. Der er ikke knyttet patienter til de, men regionen prøver at få solgt dem for netop at sænke presset på de nuværende læger.