To initiativer skal belønnes med en handicappris i år

Billund: Kommunens handicappris bliver i år delt op i to portioner - så der bliver mulighed for at bringe to særlige indsatser frem i lyset.

Handicapprisen i Billund Kommune belønner særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet og med hver af de to priser følger 10.000 kroner, som skal anvendes til fordel for målgruppen og til fortsat udmøntning af kommunens handicappolitik.

Alle kan indstille lokalt forankrede foreninger eller personer til at modtage den ene pris. Modtageren af den anden pris udpeges direkte af Handicaprådet.

- Handicapprisen skal gå til en person eller initiativ, der gør en bemærkelsesmæssig indsats til fordel for handicappede i vores kommune, siger Poul Erik Pedersen, som er formand for Handicaprådet i Billund Kommune.