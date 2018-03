To indbrud ved Lalandia

Billund: I løbet af ugen har to sommerhuse i Lalandia-området været ramt af indbrud.

Fra tirsdag eftermiddag til torsdag eftermiddag er det gået ud over et sommerhus på Hyldestien. Her er der blevet opbrudt et vindue til badeværelset, og inde i huset er et tv blevet pillet ned fra væggen. Det har tyvene dog ikke fået med sig. Fra sommerhuset er der desuden stjålet to cykler, som efterfølgende blev fundet et lille stykke vej derfra.

I perioden mellem søndag formiddag og torsdag middag er det desuden gået ud over et sommerhus på Birkestien. Her er en tyv kommet ind ved at kaste en sten ind gennem et vindue til soveværelset, men her er der ifølge politiet ikke umiddelbart overblik over, om der er blevet stjålet noget.