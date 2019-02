Grindsted: På Færøvej i Grindsted har en indbrudstyv været på spil lørdag aften.

I perioden mellem 17.30 og 22.35 har der været indbrud i et hus, hvor tyven har skaffet sig adgang ved at bryde et vindue op og muligvis er sluppet afsted med nogle smykker.

I næsten samme tidsrum - mellem klokken 17.45 og 00.25 - har der været indbrud i et andet hus på samme vej. Igen har tyven opbrudt et vindue, og denne gang er vedkommende sluppet afsted med en sportstaske, en mobiltelefon, noget sølvtøj samt diverse smykker.