To huse i Grindsted udsat for indbrud

Grindsted: En indbrudstyv har i løbet af de seneste dage været på spil i Grindsted. Inden for det seneste døgn har politiet modtaget to anmeldelser om indbrud i byen.

Fra søndag til onsdag er det i en villa på Engsøparken, at den ubudne gæst har været på besøg. Her er tyven kommet ind i husetved at bryde et vindue op.

Fra tirsdag til onsdag har en tyv været forbi Ahornvej. Også her er et vindue til huset blevet brudt op. I ingen af de to tilfælde har politiet dog noget overblik over, hvad der er blevet stjålet.