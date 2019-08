To bulgarske statsborgere varetægtsfængslet for tricktyverier

En 18-årig kvinde og en 22-årig mand er sigtet for tricktyverier i Vejen, Grindsted, Horsens, Ølgod, Brædstrup. Ofrene har primært ældre borgere.

Vejen: En 18-årig kvinde og en 22-årig mand, begge bulgarske statsborgere, blev mandag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for flere tilfælde af tricktyverier, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 18-årige kvinde er således sigtet for seks forhold, mens den 22-årige mand er sigtet for tre forhold. Tricktyverierne har ifølge sigtelsen fundet sted i Vejen , Grindsted, Horsens, Ølgod og Brædstrup og er primært gået ud over ældre borgere.

De to personer blev anholdt i Vejen søndag aften klokken 21.20 af en patrulje, hvor betjentene genkendte personerne fra en overvågningsvideo i forbindelse med et tricktyveri i en butik i Vejen Kommune.

Den 18-årige kvinde har erkendt et forhold, men nægter resten, mens den 22-årige mand nægter samtlige forhold.

De sigtede har ikke kæret varetægtsfængslingen. Der kan muligvis komme yderligere sigtelser i sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan af hensyn til den fortsatte efterforskning i øjeblikket ikke oplyse yderligere til pressen.