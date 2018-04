To borgere benyttede sig af den nye spørgetid på rådhuset

Kun to borgere benyttede sig at den nye spørgetid på rådhuset. Politikerne tror, at folk lige skal finde ud af, at den er der.

Grindsted: Den nyindførte spørgetid, hvor borgmester og udvalgsformænd sad klar på rådhuset i Grindsted, var ikke nogen overvældende succes: To borgere fandt vej for at tale med borgmester Ib Kristensen (V) og Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.

- Jeg har haft en god dialog med en borger, som mener, at vi har gjort noget forkert. Nu går jeg ind i sagen, for det skal vi selvfølgelig have undersøgt. Vi havde en god dialog, siger Ib Kristensen.

Hverken Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), formand for børneudvalget, eller Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget havde nogen henvendelser.

De siger samstemmende, at den nye ordning, som erstatter spørgetiden efter byrådsmøderne, nok lige skal i gang, inden folk for alvor finder ud af at benytte sig af den.