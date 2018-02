To bittesmå tricktyve snød 81-årig

Tricktyve var torsdag på spil i Grindsted. De burde være til at genkende - for de bliver begge beskrevet som bittesmå.

Grindsted: Det var tilsyneladende to bittesmå tricktyve, som torsdag var på spil i Grindsted. En 81-årig kvinde fik franarret både sit Dankort og sin pinkode af de to tricktyve, som begge bliver beskrevet som blot 150 centimeter høje.

Tyveriet skete, efter en 81-årig kvinde havde været en tur i Lidl for at handle. Da hun senere nåede hjem til sin adresse på Bekkasinvej, bankede det på døren, og de to bittesmå tricktyve - en mand og en kvinde - spurgte på engelsk om vej til sygehuset. De forklarede, at de her skulle besøge kvindens mor, som angiveligt havde brækket armen.

Den 81-årige kvinde forklarede venligt vejen til Grindsted Sygehus, men mens hun var optaget af at forklare den mandlige tyv om vejen, lykkedes det tilsyneladende kvinden at snige sig ind og stjæle den 81-årige kvindes pung fra hendes jakkelomme.

Efterfølgende nåede de to tyve at hæve et beløb, inden Dankortet blev spærret.