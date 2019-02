Filskov: Det kunne være gået meget værre, men endte uden nævneværdig personskade, da to biler lørdag eftermiddag drønede sammen i krydset ved Filskov og Søvangvej ved Filskov.

Uheldet skete få minutter efter klokken 14, hvor en 56-årig kvinde kom kørende ad Søvangvej. Da hun nåede til krydset, hvor Søvangvej møder Filskovvej, ville hun fortsætte lige over, men hun overså sin ubetingede vigepligt og kørte derfor ud i krydset uden at holde tilbage for den bil, der kom forbi i krydset.

En 39-årig kvinde kom samtidig kørende ad Filskovvej, og hun blev påkørt, så hendes bil røg ud i grøften.

Ifølge Sydøstjyllands Politi kom ingen af de involverede parter - som begge kommer fra lokalområdet - noget til ved sammenstødet.